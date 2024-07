Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf 81-jähriger Unfallverursacher sieht sich als Opfer

Ohne Einsicht oder Reue hat sich ein 81-jähriger Unfallfahrer als Angeklagter vor dem Amtsgericht am Mittwoch sogar als Opfer dargestellt. An einem Julimorgen 2022 hatte er im Flughafentunnel der A44 mit seinem Mercedes-Roadster ein angeblich zu dicht auffahrendes Elektro-Auto ausgebremst, hatte laut Anklage dadurch einen Unfall mit einem Verletzten und 14.000 Euro Sachschaden ausgelöst. Doch per Strafbefehl zu 1200 Euro verurteilt plus Führerscheinentzug, legte er entrüstet Protest ein: „Ich wurde doch genötigt!“