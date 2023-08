Am Rhein in Düsseldorf 8000 Menschen feiern gemeinsam beim „Golzheim Fest

Am Sonntag wechselte das Programm – und die Schnäppchenjäger kamen auf ihre Kosten. Die Stände waren im Vorfeld schnell vergeben. Eine gute Nachricht war das, weil das Fest durch die Standmieten und den Getränkeverkäufen finanziert wird. „Alles was am Ende übrig bleibt, nachdem unsere Kosten gedeckt sind, wird gespendet“, sagte Biedka. „Wie immer an unterschiedliche Einrichtungen.“ In diesem Jahr wird da wohl reichlich zusammen kommen, denn „jeder Foodtruck sowie Getränkestand war restlos ausverkauft.“ Für Jörn Biedka steht fest: „So können wir in den kommenden Jahren weitermachen.“