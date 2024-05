Pferderennen in Düsseldorf 8000 Besucher bei Kö-Renntag

Düsseldorf · An der Galopp-Rennbahn standen an diesem Sonntag neben Pferden auch Panama-Hüte hoch im Kurs. Die Gäste lobten die gute Atmosphäre in Grafenberg.

26.05.2024 , 17:16 Uhr

V.l. Sarah Winkhaus, Klaus Allofs, Andrea Greuner. Foto: Endermann, Andreas (end)