Schon wieder ein Ausfall Hunderte Haushalte in Düsseldorf erneut ohne Heizung

Neuer Ärger mit den Stadtwerken für die Menschen im Düsseldorfer Süden: Während die Temperatur draußen bei gerade mal zwei Grad lag, fiel im Stadtteil Holthausen am Freitagmorgen erneut die Heizung aus. Auch warmes Wasser gab es nicht, geduscht werden musste kalt. „Betroffen vom Ausfall der Nahwärme-Anlage waren circa 800 Haushalte“, sagte die Sprecherin der Stadtwerke Düsseldorf. „Ich möchte um Entschuldigung bitten, dass es in der so genannten Henkelsiedlung zu einer erneuten Störung in der Wärmeversorgung gekommen ist. Das ist einfach ärgerlich.“