Sport in Düsseldorf 80 Schulsporthallen sollen auch in den Ferien öffnen

Insgesamt seien die Hallensportarten in Düsseldorf gut aufgestellt, so Ratsherr Stefan Wiedon. Ein Defizit gebe es dagegen bei Outdoor-Flächen. Im Sportausschuss bekräftigte auch Thorsten Graeßner (Grüne): „Freie Flächen für den Sport, das fehlt uns einfach noch.“ Ein Schritt in diese Richtung wurde ebenfalls erst kürzlich unternommen. So wurde im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschlossen, das Sportamt sowohl in Prozesse „der verbindlichen Bauleitplanung, als auch bei der Entwicklung informeller Konzepte und sonstiger Planungen“ frühzeitig einzubinden. „Wir sind froh, dass das nun noch einmal schriftlich untermalt ist“, sagte Knut Diehlmann vom Sportamt. Er betonte aber auch, dass das Sportamt seit Jahren vertrauensvoll mit dem Planungsamt zusammenarbeite.