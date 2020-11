Maskenpflicht in Düsseldorf : 721 Verfahren gegen Maskenverweigerer eingeleitet

Mitarbeiter des OSD bei der Kontrolle der Maskenpflicht auf dem Burgplatz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die meisten Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden im Bereich des Hauptbahnhofs festgestellt. Nach einer Party am vergangenen Samstag am Rheinufer mit 150 Personen findet der Schwerpunkt der Kontrollen am Wochenende wieder in der Altstadt statt.

Von Hendrik Gaasterland

Die Stadt Düsseldorf hat bislang 721 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Trageverpflichtung eines Mund-Nasen-Schutzes eingeleitet (Stand 16. November). Mit rund 240 Verwarnungen wurden im Bereich des Hauptbahnhofs die meisten Verstöße registriert. Laut Stadt sollen dafür sowohl das hohe Personenaufkommen als auch eine hohe Kontrolldichte ausschlaggebend gewesen sein. Die Maskenpflicht gilt in Düsseldorf am und im Hauptbahnhof, in der Altstadt und an der Kö. Das Verwarngeld beträgt 50 Euro, die erwischten Maskenverweigerer können allerdings Einspruch einlegen. Mit einem Attest vom Arzt kann man sich von einer Maskenpflicht befreien lassen.

Nach einer privat organsierten Feier am vergangenen späten Samstagabend am Rheinufer mit 150 Personen werden die Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am Wochenende wieder alle Augen im Hinblick auf unzulässige Partys offenhalten. Freitags und samstags liegt generell ein besonderes Augenmerk auf der Altstadt inklusive des Rheinufers. Vergangene Woche hatte die rund Gruppe im Bereich des Rathausufers eine Art Party unter freiem Himmel organisiert und unter Missachtung aller Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung gefeiert. Die meist jungen Menschen sollen nach Auskunft der Polizei ausgelassen getanzt und vereinzelt auch Pyrotechnik gezündet haben. Als genügend Sicherheitskräfte vor Ort waren, wurde die Veranstaltung aufgelöst. Trotz einer aggressiven Grundstimmung wurden die erteilten Platzverweise ohne Zwischenfälle durchgesetzt. Kleinere Personengruppen flüchteten beim Eintreffen der Einsatzkräfte in alle Himmelsrichtungen, der OSD stellte eine mitgebrachte Musikanlage sicher.