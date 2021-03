Düsseldorf : 700 Menschen demonstrieren für ein freies Kurdistan

Düsseldorf Am Samstag haben in Düsseldorf Hunderte Menschen bei einer Demonstration Freiheit für Kurdistan gefordert. Der Demonstrationszug durch die Landeshauptstadt begann mit Verspätung, da es Unstimmigkeiten zwischen den Veranstaltern, der Polizei und dem Ordnungsamt über die musikalische Begleitung gab.

Von der Bundesregierung forderten die Demonstranten in Düsseldorf, sich gegen das eingeleitete Verbotsverfahren gegen die linksgerichtete politische Partei HDP in der Türkei zu stellen. Die prokurdische HDP befürwortet Minterheitenrechte, insbesondere für die kurdische Minderheit in der Türkei.

Bundesweit waren weitere Veranstaltungen, Kundgebungen, Konzerte und Demonstrationen angemeldet, etwa in Stuttgart, Freiburg, München, Nürnberg, Heilbronn, Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Kiel, Mannheim und Aurich. Am Sonntag waren Veranstaltungen zum kurdischen Neujahrsfest Newroz in Berlin, Dresden, Leipzig, Hannover und Oldenburg geplant.