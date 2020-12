Start mit 700 Impfdosen : Düsseldorf impft zuerst Bewohner von sechs Altenheimen

Düsseldorf Nach Weihnachten wird die erste Impfstoff-Lieferung in Düsseldorf erwartet – und fällt gering aus. Die Stadt hat die Empfänger bereits ausgesucht. Oberbürgermeister Keller äußerte sich auch zu seiner eigenen Impfung.

Die Stadt Düsseldorf erwartet für den 27. Dezember die erste Lieferung von Impfstoff gegen das Coronavirus . Das Land hat 700 Dosen des Mittels von Biontech/Pfizer angekündigt. Damit sollen die Bewohner von sechs Altenheimen geimpft werden. Dies teilte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Rande der Pressekonferenz zu seinen politischen Plänen am Freitag mit.

Welche Heime ausgewählt worden sind, sagte Keller nicht. Die Auswahl erfolge nach praktischen Kriterien wie der Größe, hieß es. Ein mobiles Team soll die Bewohner aufsuchen. Kostenpflichtiger Inhalt Das Impfzentrum in der Arena wird also noch nicht in Betrieb gehen, könnte aber zur Lagerung des Impfstoffs dienen.

Keller selbst kündigte an, dass er sich „selbstverständlich“ impfen lassen werde. Wann das so weit sei, wisse er aber noch nicht. Er werde genau wie die gesamte Stadtverwaltung so lange abwarten, bis er laut Impfplan an der Reihe ist. „Wir werden geimpft, wenn wir dran sind.“