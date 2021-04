Kurz vor der „Notbremse“ : 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf bleibt unter 100

Am Impfzentrum kam es am Ostermontag zeitweise zu Warteschlangen. Foto: Robert Himmrich

Düsseldorf muss auch heute wahrscheinlich nicht mit Maßnahmen der Corona-Notbremse rechnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 98,6 knapp unter der kritischen Grenze. Die Impfungen gingen am Osterwochende voran.

Bei 71 Düsseldorfern ist seit Montagmorgen eine Corona.Infektion diagnostiziert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie in der Landeshauptstadt auf 19.545. Aktuell sind nach den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) 960 Personen (das LGZ rundet auf Zehnerstellen) in Düsseldorf mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind derzeit 120 in stationärer Behandlung, 38 davon müssen intensivmedizinisch versorgt werden.

AuchKostenpflichtiger Inhalt geimpft wurde an Ostern, allein am Montag bekamen 2911 Düsseldorfer ihre erste und 758 die zweite Impfung. Bisland sind in der Landeshauptstadt erhalten haben. Seit dem Impfstart am 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 123.871 Impfdosen verabreicht worden, 37.256 Personen haben bereits die zweite Impfung erhalten.