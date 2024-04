Wirbel um Pop-up-Store in Düsseldorf Warum seit Tagen junge Leute auf der Heinrich-Heine-Allee campen

Düsseldorf · Menschen, die vor einem Laden auf Stühlen sitzen und teilweise in Schlafsäcken liegen, das kennt man noch von früher, wenn ein neues iPhone auf den Markt kam. Was bei Apple mittlerweile Geschichte ist, kann aktuell vor einem Modeladen in Düsseldorf beobachtet werden.

05.04.2024 , 14:16 Uhr

8 Bilder 6pm-Fans campen seit einer Woche vor Laden in der Düsseldorfer Innenstadt 8 Bilder Foto: Christoph Schroeter

Von Christoph Schroeter

Man mag es kaum glauben, aber seit fast einer Woche sitzen vor einem Laden in der Düsseldorfer Innenstadt Jugendliche, um auf die Eröffnung eines Pop-up-Stores zu warten. Auslöser für das Phänomen, das man noch von früher kennt, wenn ein neues iPhone auf den Markt kam, ist die sehr angesagte Streetware-Marke 6pm. Ort des Events ist der Jades-Store an der Heinrich-Heine-Allee. 30 bis 40 Jugendliche haben es sich dort mit Campingstühlen und Schlafsäcken mehr oder weniger gemütlich gemacht, die ersten sitzen dort bereits seit Karsamstag. Eröffnet wird der Pop-up-Store am Samstag um 11 Uhr. Dort kann die neue Kollektion dann - passenderweise - bis 18 Uhr (6pm) gekauft werden, eine Woche bevor der offizielle Verkauf im Online-Store der Marke beginnt. Die Marke 6pm hat der in Frankfurt geborene Achraf Ait Bouzalim 2016 gegründet. Nach Startschwierigkeiten ist sein Label inzwischen eine der erfolgreichsten Streetwear-Brands in Deutschland. Die neuen Kollektionen sind zumeist innerhalb weniger Minuten ausverkauft. 6 Bilder In Köln können Paare zu einer „Pop-up-Hochzeit“ gehen 6 Bilder Foto: dpa/Roberto Pfeil Regelmäßig werden Ein-Tages-Pop-up-Stores eröffnet. Der Andrang ist dann immer groß. Bei Jades in Düsseldorf kooperiert Achraf Ait Bouzalim mit der Marke True Religion. Die insgesamt 20 Produkte umfassen eine große Bandbreite, angefangen bei Zip-Hoodie über Jogger, Tank-Tops sowie T-Shirts in drei Farben. Die Preise liegen zwischen 29 Euro für ein Tank-Top bis hin zu einer Lederjacke für 499 Euro. Was den besonderen Reiz ausmacht: In den Pop-up-Stores gibt es für die ersten Kunden ein paar Sachen der Kollektion gratis. Hier geht es zur Bilderstrecke: 6pm-Fans campen seit einer Woche vor Laden in der Düsseldorfer Innenstadt

(csr)