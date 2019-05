Elektromobilität : 62 neue Ladestationen für E-Autos auf dem Metro-Campus

Düsseldorf Mitarbeiter und Kunden können Autos kostenlos aufladen. Der Handelskonzern will damit den CO2-Ausstoß reduzieren. Die Metro ist jetzt zudem offiziell der Mobilitätspartnerschaft Düsseldorf beigetreten.

Auf dem Unternehmenscampus der Metro AG in Flingern sind am Mittwoch 62 neue Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen worden – nach viermonatiger Bauzeit. Insgesamt gibt es damit am Standort der Konzernzentrale 80 Ladepunkte, mit denen man den „erwarteten steigenden Ladebedarf für private und dienstliche E-Autos“ decken will. Die Stationen können Mitarbeiter, aber auch Kunden kostenlos nutzen. Ein Auto muss etwa drei bis vier Stunden lang angeschlossen sein, bis es wieder voll aufgeladen und einsatzbereit ist. In den Ausbau der Lade-Infrastruktur sind rund 400.000 Euro investiert worden.