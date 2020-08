Arbeit in Düsseldorf : 61 Klüh-Mitarbeiter am Flughafen verlieren Jobs

Düsseldorf 61 Frauen und Männer bekamen keine Verlängerung ihrer befristeten Verträge. Klüh bedauert das, verweist aber auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Luftverkehr.

Der stark eingeschränkte Luftverkehr durch die Corona-Krise hat nun eine Reihe von Sicherheitsmitarbeitern am Flughafen Düsseldorf ihren Job gekostet. Seit der Einführung der Kurzarbeit im April seien davon 61 Frauen und Männer betroffen, die beim Dienstleister Klüh Security am Airport beschäftigt waren, berichtete Verdi-Sekretär Özay Tarim. Es handelte sich um Beschäftigte mit einem befristeten Arbeitsverhältnis, das nun nicht verlängert worden sei.

Das Unternehmen bestätigte die Angaben der Gewerkschaft. „Grundsätzlich sind wir als Unternehmen immer bemüht, Mitarbeiter mit Befristung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen“, hieß es dazu in einer Mitteilung. „Das ist uns in der Vergangenheit in der Regel auch gelungen, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.“ Wegen der besonderen Situation durch die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Verkehrsflughäfen sei das momentan aber nicht möglich.