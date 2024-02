„Duo Tower“ in Düsseldorf 60-Meter-Büroturm aus den Neunzigern wird modernisiert

Bau-Container stehen vor der Tür, ein Abbruch-Unternehmen ist auf allen Etagen unterwegs. „Wir holen hier alles raus“, sagt einer der Arbeiter am 60 Meter hohen Büroturm an der Luise-Rainer-Straße in Flingern. „Komplette Entkernung.“ Und dann? Der Eigentümer, Quantum Immobilien aus Hamburg, hat jetzt die Pläne veröffentlicht: Das fast 30 Jahre alte Gebäude wird saniert, die Suche nach neuen Mietern läuft.