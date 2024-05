Brot und Brötchen in Düsseldorf-Golzheim 59 Quadratmeter - kleinste Bäckerei der Stadt hat einen neuen Besitzer

Knackige Brötchen, schmackhafte Brote und so einige Leckereien aus der Konditorei-Abteilung liegen in der Auslage. Es scheint, als ob alles so ist wie seit 1928, als Bäckermeister Kapusat im Haus Uerdinger Straße 28 den ersten Laden eröffnete. Allerdings hat sich in den letzten 96 Jahren doch einiges verändert. Und den größten Einschnitt in der Bäcker-Tradition am Standort gab es jetzt, im Mai 2024.