Kleine Unternehmer gegen das Land : 550 neue Klagen wegen Corona-Hilfe allein in Düsseldorf

Düsseldorf Viele Hilfsempfänger wehren sich gegen Rückzahlungsbescheide des Landes. Die Regeln hatten sich nach der Überweisung des Geldes mehrfach geändert.

Die Klagewelle gegen die Rückzahlungsforderungen bei der Corona-Soforthilfe ist da. „Seit Jahresbeginn sind am Verwaltungsgericht Düsseldorf rund 550 Verfahren eingegangen, in denen es um die Rückforderung von Corona-Soforthilfen geht“, bestätigt eine Sprecherin des Gerichts unserer Redaktion. Insgesamt liegt die Zahl der Klagen an Gerichten in NRW bei 1600, so Reiner Hermann, Gründer der Interessengemeinschaft IG Soforthilfe NRW. „Wir haben NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart Musterverfahren vorgeschlagen und würden die übrigen Verfahren gerne ruhend stellen, um die Kosten niedrig zu halten und die Gerichte zu entlasten“, sagt Hermann. Der Minister habe auf den Brief jedoch nicht reagiert.