Prozess in Düsseldorf 54-Jähriger soll Frauen illegal operiert haben

Mit chirurgischen Eingriffen, für die er keinerlei Befugnis hatte, soll ein 54-Jähriger Mann mindestens drei Frauen in akute Lebensgefahr gebracht haben. Im Dachgeschoss seiner Düsseldorfer Wohnung hat er laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft an seinen Kundinnen jeweils heikle Operationen im Intimbereich durchgeführt und dafür Honorare zwischen 50 und 150 Euro erhalten. Das bringt ihn an diesem Montag vors Amtsgericht. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung.