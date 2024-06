Zwei Männer auf der Flucht 54-Jährige in ihrer Wohnung überfallen und mit Messer bedroht

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes, der sich am Montagnachmittag in Düsseldorf-Ludenberg ereignet haben soll. Zwei unbekannte Männer hätten eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit.