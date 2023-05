Neueröffnung Volksbank-Filiale in Düsseldorf 50.000 Euro für Erdbebenopfer

„Im Grenzgebiet zu Syrien ist inzwischen aufgeräumt, aber es ist noch nichts wieder aufgebaut. In der Provinz Hatay ist die Not noch groß. Wir möchten einen Teil dazu beitragen, dass der Weg aus der Not beschritten werden kann.“ Der größte Teil der Summe geht an „Ahbap“, Anadolu Halk ve Barış Platformu (Anatolische Volks- und Friedensplattform), die als Hilfsorganisation vom Musiker Haluk Levent gegründet wurde. „10.000 Euro werden wir an den türkischen Roten Halbmond, also das Rote Kreuz in der Türkei zum Kauf von Zelten weiterleiten“, versprach Aoulad Ali.