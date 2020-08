Nach umstrittenem Einsatz : 5000 Teilnehmer zu Demo gegen Polizeigewalt in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf Wegen des Polizeieinsatzes gegen einen 15-Jährigen in der Altstadt wollen am Samstag Demonstranten auf die Straße gehen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 5000 Teilnehmern. Deshalb hat sich nun die Strecke geändert.

Laut Angaben eines Sprechers der Polizei in Düsseldorf rechnen die Anmelder mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 5000 Personen. Die Demonstration findet in Form eines Aufzugs statt.

Die Versammlung wird am Samstag um 13 Uhr am Landtag beginnen. Im Anschluss ziehen die Teilnehmer über den Graf-Adolf-Platz, die Königsallee, Theodor-Körner-Straße, Heinrich-Heine-Allee, Breite Straße, Graf-Adolf-Platz, Haroldstraße zurück zum Landtag. Das voraussichtliche Ende wird vom Anmelder gegen 18 Uhr angegeben. Während dieser Kundgebung muss in der Düsseldorfer Innenstadt mit vorübergehenden Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs gerechnet werden.

Was die Polizei darf und was nicht

Parallel zu dieser Versammlung finden am Samstag noch acht weitere Kundgebungen verschiedener Anmelder in Form von sogenannten "Standkundgebungen" und Aufzügen im Innenstadtbereich statt. Die Polizei Düsseldorf wird in Kooperation mit den jeweiligen Versammlungsleitungen die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich halten.