Firmenlauf in Düsseldorf 500 Unternehmen laufen beim B2Run um die Wette

Gekürt wurden auch die sportlichsten – also größten – Teams in drei Sparten: Fittester Konzern wurde zum dritten Mal in Folge das Universitätsklinikum Düsseldorf mit 537 Teilnehmenden. „Bei rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist aber noch Luft nach oben“, sagte Ekkehard Zimmer, kaufmännischer Direktor des Klinikums. Fitteste Firma die Ericsson GmbH mit 130 Leuten und als fittestes kleines bis mittleres Unternehmen belegte die Maler- und Lackierer-Innung Düsseldorf mit 40 Läuferinnen und Läufern den ersten Platz. Auch die Rheinische Post Mediengruppe war am Start – 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefen mit.