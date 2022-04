Platz eins in NRW : 488 Studierende der HHU bekommen ein „Deutschlandstipendium“

Zur Auftaktveranstaltung des Stipendienprogramms trafen sich Förderer und Geförderte im Düsseldorfer Schauspielhaus. Foto: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf/Ivo Mayr

Düsseldorf An der Heine-Uni gibt es erneut so viele „Deutschlandstipendiaten“ wie an keiner anderen Universität in Nordrhein-Westfalen. Das Fördervolumen beträgt derzeit rund 1,7 Millionen Euro. Das Stipendium wird an besonders begabte Studierende verliehen.

(kess) An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) studieren derzeit 488 junge Frauen und Männer mit Hilfe eines sogenannten Deutschlandstipendiums. Wie die Universität mitteilte, ist das eine neue Bestmarke – und zudem die höchste Zahl in ganz NRW. Das Stipendium wird leistungsorientiert vergeben – an Studierende, die zu den besten zehn bis 15 Prozent ihres Jahrgangs gehören.

Insgesamt wenden Bund und 89 Stifter – darunter Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen – dafür 1,7 Millionen Euro auf. Trotz der Leistungsorientierung zählt bei der Auswahl der Stipendiaten auch das persönliche soziale Engagement. Zudem werden an der Heine-Uni auch Studierende gefördert, deren persönliche Umstände zu einer besonderen Belastung im Studium führen. Zu den Stipendiaten zählen deshalb auch sechs Studierende, die Leistungssport betreiben, 13 Studierende mit Kind und 33 sogenannte Bildungsaufsteiger.

Am Dienstag wurden die Stipendien bei der Auftaktfeier des Förderprogramms „Chancen nutzen“ im Schauspielhaus verliehen. Zudem ehrten Rektorin Anja Steinbeck und Ehrensenatorin Hannelore Riesner, die dem Beirat der Universitätsförderung vorsitzt und selbst Stifterin ist, private Förderer und Stiftungen, die sich seit Beginn des Programms vor 13 Jahren engagieren. Damals noch mit einem „NRW-Stipendium“ unterstützten zehn Stifter insgesamt 76 Studierende – seitdem sei der Umfang stetig gewachsen, heißt es von der HHU. „Mit der weitsichtigen Förderung junger Talente investieren Sie in die Zukunft unserer Gesellschaft. Dafür danke ich Ihnen sehr“, sagte Steinbeck.

Die ausgewählten Studierenden können sich jetzt pro Monat über 300 Euro freuen, die sie unabhängig vom Einkommen der Eltern oder eigenen Einkünften erhalten. Die Hälfte der Mittel kommen von Stiftern und muss von den Hochschulen selbst eingeworben werden, die andere Hälfte schießt der Bund zu.

(kess)