Demonstration in Düsseldorf 450 Uniklinik-Mitarbeitende streiken – OPs werden verschoben

Der Kampf für eine bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst hat die Düsseldorfer Uniklinik am Dienstag mit voller Wucht getroffen. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligten sich rund 450 Beschäftigte der Uniklinik und mehrerer Tochterunternehmen am Warnstreik. Sie zogen ab 7.30 Uhr über das Klinikgelände an der Moorenstraße. Anschließend machten sich die Demonstranten für eine Streikversammlung auf den Weg ins Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße.