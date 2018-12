Gefahr für Verkehrssicherheit: 439 Bäume in Düsseldorf müssen gefällt werden

Wenn Bäume so beschädigt oder so stark erkrankt sind, dass sie die Verkehrssicherheit gefährden, müssen sie gefällt werden. (Archivbild) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein Großteil der zu fällenden Bäume in Düsseldorf ist bereits abgestorben. Nach Angaben der Stadt stellen viele von ihnen eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar.

In der Zeit von Mitte Dezember bis spätestens Ende Februar 2019 werden an Straßen und in Grünanlagen in Düsseldorf insgesamt 439 Bäume gefällt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Grund ist, dass die Bäume erkrankt sind und die Verkehrssicherheit gefährden.