Bauen in Düsseldorf 400 Wohnungen für das Märchenland

Düsseldorf · Am Froschkönigweg soll ein neues Quartier alte Industriehallen ersetzen. In der Bezirksvertretung 2 wurde das Bauvorhaben jetzt verabschiedet. Im Vergleich zu früheren Entwürfen hat sich an der Wohnanteil weiter erhöht.

21.02.2024 , 16:44 Uhr

Aktuell ist das Plangebiet zwischen Froschkönigweg und Dornröschenweg noch von leer stehenden Gewerbehallen geprägt. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel