Tradition in Düsseldorf 400 Schüler schlagen am Rheinufer Rad

Die Regeln für einen guten Radschlag sind relativ einfach: nicht übertreten, schön gestreckt bleiben – und möglichst keine Zwischenschritte machen. Das ist allerdings nicht so leicht, wie sich am Sonntag bei dem Radschlägerturnier der Bürgergesellschaft Alde Düsseldorfer am Fuße der Rheinuferpromenade zeigte. Gleich mehrfach gab es rote Karten wegen Übertretens. „Achtet bitte darauf, dass ihr in der Spur bleibt“, ermahnte Rolf Lenz, der erste Vorsitzende, die jungen Radschläger.