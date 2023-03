Abfallmenge steigt in den warmen Monaten 400 Saisontonnen sollen zur Stadtsauberkeit beitragen

(anbu) Der Frühling hat begonnen, die Uhr wurde auf Sommerzeit umgestellt, bis die Picknick-Saison anfängt wird es bei gutem Wetter nicht mehr lange dauern. Die Stadt Düsseldorf hat sich daher schon auf die vielen Besucher auf den Freiflächen eingestellt. Wenn die Freiluftsaison beginnt, wird auch die Abfallentsorgung aufwendiger, wenn mehr Menschen am Rheinufer, in Parks und an den Seen unterwegs sind. Dafür wurden 400 Saisonmülltonnen zusätzlich zu den vorhanden Behältern bereitgestellt worden, die meisten mit einem Volumen von 120 Liter. Bis Ende Oktober werden rund 260 extra Tonnen am Rhein stehen, 110 an stark frequentierten Parkanlagen, wie dem Hof- und Volksgarten und dem Rheinpark und 30 am Angermunder Baggersee.