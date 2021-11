Strenge Kontrollen in Düsseldorfs Weihnachtswelten : 3G auf den Weihnachtsmärkten und 2G in Oscar Bruchs Winterwelt

Die Weihnachtsmärkte werden in diesem Jahr zurückkehren in die Stadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Auch in Düsseldorf ist der Winterzauber überschattet von den steigenden Inzidenzen. Die jüngste Corona-Entwicklung forderte in der Landeshauptstadt den Verantwortlichen von Weihnachtsmärkten und Winterwelt klare Entscheidungen ab. Die Regelungen sind unterschiedlich.

Mit acht unterschiedlichen Themenmärkten kehrt der Weihnachtsmarkt in die Innenstadt zurück: Vom 18. November (Donnerstag) bis 20. Dezember wird es nach Angaben von Düsseldorf Tourismus neue Standorte auf der Königsallee und auf dem Gustaf-Gründgens-Platz geben. Auf den Märkten gilt die 3G-Regel, wie DT-Geschäftsführer Ole Friedrich am Mittwoch sagte. Überall seien die Hütten so platziert, dass Besuchern Platz bleibe, um Abstand zu halten. „Wir empfehlen allen Gästen das Tragen von Masken.“ Pflicht sei es aber nicht. Die DT will einen eigenen Sicherheitsdienst über die Weihnachtsmärkte schicken. „Diese Streifen werden stichprobenartig die Besucher auf 3G überprüfen. Auch die Händler werden solche Stichproben bei ihren Gästen durchführen.“