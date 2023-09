Großevent in Düsseldorf Wieso ein Volunteer aus Australien für die Invictus Games anreist

Nach 38 Stunden hat Sue es endlich aus Australien nach Düsseldorf geschafft. Angekommen an der Kö, ist die 75-Jährige fasziniert von dem guten Wetter, die Sonne glitzert im Kö-Graben, „das erinnert mich ein bisschen an Amsterdam“, sagt sie. Die Australierin ist die lange Reise angetreten, um ab Samstag bei den Invictus Games zu helfen. Über sich selbst sagt sie, dass sie eine „sehr starke und stolze Zugehörigkeit zum Militär“ habe. Die Hintergründe liegen in ihrer Familie. Ihr Vater diente bereits im Zweiten Weltkrieg. Bis vergangenes Jahr dienten vier ihrer Neffen ebenfalls. Auch im Leben ihres Cousins habe der Dienst im Militär eine große und bedeutende Rolle gespielt, bis er 2016 verstarb. „Ich habe den größten Respekt vor allen Männern und Frauen, die unserem Land dienen, und vor all denen, die ihrem Land und ihrer Familie dienen“, sagt Sue.