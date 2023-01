Uniklinik Düsseldorf Jüngste Empfängerin eines Spenderherzens war gerade 21 Jahre alt

Über den Eurotransplant-Verbund profitiere Deutschland davon, dass die Rate der Organspender in anderen Mitglieder-Ländern oft deutlich höher sei. In Deutschland gebe es elf Organspender im Jahr pro eine Million Einwohner, die führenden Länder Europas kämen auf etwa 40 Organspender pro eine Million Einwohner. Ein Grund dafür sei die andere Gesetzesgrundlage: In vielen anderen Ländern müssen Menschen zu Lebzeiten einer Organspende aktiv widersprochen haben, um nicht als Organspender infrage zu kommen. In Deutschland gilt die Entscheidungslösung; der Wille zur Organspende muss also dokumentiert sein.