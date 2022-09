Messe in Düsseldorf : 35.000 Besucher kommen zur Pflegemesse Rehacare

Messe in Düsseldorf

Düsseldorf Auf der Messe präsentieren sich die Hersteller von Alltagshilfen und von Neuheiten im Bereich Pflege und Rehabilitation. Viele waren erleichtert, dass die Messe wieder stattfinden kann.

Aussteller und Veranstalter haben sich zufrieden mit der ersten Auflage der Pflegemesse Rehacare nach zwei Jahren coronabedingter Pause gezeigt. 691 Unternehmen aus 38 Ländern hatten von Mittwoch bis Samstag auf dem Messe-Gelände in Düsseldorf ihre Neuheiten aus den Bereichen Pflege und Alltagshilfen präsentiert ; 35.000 Besucher wurden gezählt. Damit blieben die Zahlen allerdings noch leicht hinter denen der letzten Vor-Corona-Rehacare zurück: Im Jahr 2019 waren noch 38.600 Besucher gekommen.

Die Aussteller zeigten sich jedoch dankbar, dass die Messe so aktiv wieder angelaufen sei. „Unser Stand wurde fast überrannt nach so einer langen Zeit“, sagte etwa der Geschäftsführer des Rollstuhl-Herstellers Meyra, Stefan Schäfer. Auch das neue Sportplatz-Konzept der Messe mit verschiedenen inklusiven Sport-Angeboten kam gut an.