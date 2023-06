In-Treff im Kesselhaus Kaiserwetter für Düsseldorfs Netzwerker

Michael Eßer brachte eine Rarität mit, die eigentlich in seiner Niederlassung an der Mercedesstraße gehütet wird: einen Patent-Motorwagen von 1886. Damit konnten sich auch Gäste kutschieren lassen – darunter der Rechtsanwalt Alexander Schröder-Frerkes (Bird & Bird). Er war gekommen, um die Werbetrommel für den Verein „Düsseldorfer Kinderträume“ zu rühren. Am Sonntag geht es erst einmal für 150 Kinder aufs Wasser. In einem Spezialboot werden sie über den Rhein gefahren.