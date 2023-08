Straßenverkehr in Düsseldorf 3200 Schüler trainieren bei den Verkehrssicherheitstagen

„Die Kleinsten sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer“, so Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes fürs Verkehrsmanagement. Darum sei es umso wichtiger, ihnen möglichst früh beizubringen, wie man Gefahrensituationen schnell erkenne und meistere. Wie Ralph Heuts, erster Polizeihauptkommissar, erklärt, ist der Anteil an Straßenunfälle, in die Kinder verwickelt sind, in den letzten Jahren gestiegen. Besonders wichtig sei es deshalb, auch die anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Katrin Hegemann von der Verkehrswacht erinnert die Eltern: Es seien gerade die „Elterntaxis“ auf dem Schulweg und am Schulgelände, die für die Kinder eine Gefahr darstellten.