Am Samstag in Düsseldorf 30.000 Teilnehmer bei Demo gegen rechts erwartet

In Düsseldorf werden am Samstag vermutlich viel mehr Menschen auf die Straßen gehen als zunächst erwartet. Polizei und Stadtspitze stellen sich auf eine fünfstellige Zahl an Teilnehmern ein. Die Stadtspitze hat am Dienstagmorgen entschieden, die Rheinwiesen für die Abschlusskundgebung zur Verfügung zu stellen.