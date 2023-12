Premiere in Düsseldorf 3000 Sänger erzählen in Musical „Bethlehem“ die Weihnachtsgeschichte

Als Falk auf die Bühne kommt, gibt es im Saal kein Halten mehr. „Wherever you go, I'm on your side“ („Wo auch immer du bist, ich bin an deiner Seite“) stimmen alle in seinen Song ein. Mit dem Ohrwurm, den er während der Corona-Zeit komponiert hat, singen sich die Chöre bei den Proben warm.