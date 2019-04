Mögliche Gefahr für Trinkwasser : 3000 Liter Schiffsdiesel in Rhein ausgelaufen - Düsseldorf in Alarmbereitschaft

Düsseldorf Tausende Liter Schiffsdiesel sind bei Rüdesheim in den Rhein gelaufen. Die Behörden haben Alarm ausgelöst. Für Düsseldorf ist vor allem ein Messergebnis wichtig.

Ausgelaufener Schiffsdiesel in Rüdesheim hat auch die Behörden im Rheinland in Alarmbereitschaft versetzt. In der Nacht zu Sonntag waren auf Höhe der hessischen Stadt 3000 Liter des Giftstoffs in den Fluss gelaufen, offenbar aus dem Tank eines Schiffs, das über Nacht an einem Steiger gelegen hatte. Als Folge wurde Alarm ausgelöst, um die Behörden flussabwärts bis in die Niederlande vorzuwarnen. Dies ist in solchen Fällen üblich, insbesondere wegen möglicher Verunreinigung von Trinkwasser.