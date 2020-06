Einbruch in Düsseldorf : Unbekannte stehlen 300 hochpreisige Brautkleider aus Geschäft

Einbruch in Düsseldorf

Düsseldorf Aus einem Brautmodegeschäft an der Stresemannstraße in Düsseldorf-Stadtmitte haben Unbekannte 300 hochpreisige Brautkleider gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ungewöhnliche Beute haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Brautmodegeschäft an der Stresemannstraße gemacht: Sie stahlen 300 hochpreisige Brautkleider. Das meldete die Polizei am Freitag.