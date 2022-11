Prozess in Düsseldorf 27-Jähriger muss nach Attacke mit Flasche für fünf Jahre ins Gefängnis

(wuk) Weil er einen anderen Mann in der Rheinbahn mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert hat, ist ein 27-Jähriger am Montag vom Landgericht zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Wegen eines vorangegangenen Streits und Angriffs des späteren Opfers hatte der Staatsanwalt lediglich vier Jahre Haft beantragt. Das aber wertete die Schwurgerichtskammer anders. Der 27-Jährige hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Revision einlegen zu wollen.