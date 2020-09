Prozess in Düsseldorf : 27-Jähriger bestreitet Zwangsprostitution einer Schülerin

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ein 27-jähriger Mann soll eine 19 Jahre Schülerin zu Prostitution gezwungen und dabei rund 80.000 Euro kassiert haben. Der Angeklagte bestreitet jedoch die Vorwürfe und gab nun vor dem Düsseldorfer Landgericht einen anderen Hergang der Ereignisse an.

Alles war angeblich ganz freiwillig. So hat sich am Freitag vor dem Düsseldorfer Landgericht ein 27-jähriger Angeklagter zum Vorwurf der Zwangsprostitution einer Schülerin geäußert. Über Monate hinweg soll er laut Anklage eine 19-Jährige zu Liebesdiensten in Großbordellen gezwungen und dabei fast ihren gesamten Lohn von rund 80.000 Euro einkassiert haben.