Prozess in Düsseldorf 26-Jähriger soll Mann mit Rollator verprügelt haben

Ja, nein, kann aber vielleicht doch sein: So extrem vage hat sich ein 26-Jähriger am Montag vor dem Landgericht zu einer besonders üblen Raubanklage geäußert. Im Juli 2023 soll er demnach einen 46-Jährigen mit Gehbehinderung und Rollator vormittags auf dessen Heimweg verfolgt, soll ihn beim Aufschließen der Haustür niedergeschlagen und danach in dessen Wohnung fast anderthalb Stunden schwer misshandelt haben. Erst viele Monate später als Tatverdächtiger ermittelt, gab der Angeklagte nun an, er könne sich nach einer damals durchzechten Nacht an die Tat oder an Details kaum noch erinnern.