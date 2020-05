Vorstoß gegen Pendler : 25 neue Bewohnerparkgebiete für Düsseldorf

Düsseldorf Die Stadt legt konkrete Pläne zur Parkraumbewirtschaftung vor. Priorität haben die Stadtteile Golzheim, Düsseltal und Oberbilk, in denen Autofahrer bald ein Parkticket ziehen sollen. Rund um den Südring soll das Parken auf zwei Stunden begrenzt werden.

Die Stadt will das Bewohnerparken erweitern. Zu den bereits bestehenden 31 Gebieten sollen 25 neue hinzukommen, vor allem rund um den Innenstadtbereich. Es sollen sowohl Bewohnerparkgebiete der Tarifzonen 1 und 2 entstehen, also solche, in denen Autofahrer einen Parkschein ziehen müssen. Etwa an der Liststraße, der Windscheidstraße, am Schiller- und am Hermannplatz. An Volmerswerther, Aachener und Brunnenstraße sollen Autofahrer bald die Parkscheibe auslegen müssen. Das könne laut Verwaltung relativ zeitnah umgesetzt werden, weil diese Maßnahme unabhängig ist von einer Ausschreibung für die Parkscheinautomaten. Das Konzept wird nun in allen Bezirksvertretungen vorgestellt und soll am 18. Juni im Rat abgestimmt werden.