Gastronomie in Düsseldorf Mit 84 noch der Entertainer im eigenen Restaurant

Er war 59 Jahre alt, also kurz vor dem Rentenalter, da fing er noch mal von vorne an: Er übernahm ein kleines Restaurant am Kölner Tor mit nur 24 Plätzen – das Saltimbocca. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt Enrico de Angelis. Das war vor 25 Jahren. Und der 84-Jährige denkt nicht ans Aufhören. Im Gegenteil. „Ich liebe dieses Restaurant. Und ich liebe meine Frau“, sagt er.