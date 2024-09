Düsseldorfer Kunstszene Künstler haben jede Menge Flausen im Kopf

25 Jahre jede Menge Flausen im Kopf und hin und wieder ein Rausch – das hat Plan.d von der Produzentengalerie zum Kunstverein begleitet. In den zurückliegenden 25 Jahren wurden rund 400 Ausstellungen mit annähernd 1000 Künstlern realisiert. Das Ganze begann in einem eher kleineren Ladengeschäft in Flingern. Eine Handvoll junge Künstler, die meisten von ihnen hatten an der Kunstakademie studiert, gründeten eine eigene Produzenten-Galerie. Heute ist Plan.d. eine Institution, eine weit über Flingern hinaus bekannte Anlaufstelle für Kunstschaffende und -schauende. Mit monatlich stattfindenden Vernissagen in Düsseldorf und mit regelmäßigen Austauschprogrammen bei befreundeten Produzentengalerien – unter anderem aus Dänemark, Finnland, Japan, Kanada, Niederlande, Österreich und Schweden – genießen die aktuellen Betreiber von Plan.d. einen guten Ruf in der Kunst- und Käuferszene. Bei Plan.d kann man Künstler noch wirklich entdecken. Sie können ihre Ideen und Konzepte realisieren und ausprobieren, es gibt Spielraum für die Kunst und für das, worum es beim Kunstschaffen eigentlich gehen sollte.