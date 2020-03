Anklage in Düsseldorf : 25-Jähriger wegen Missbrauchs vor Gericht

Düsseldorf Der Angeklagte bestritt nach einer Serie von Angriffen auf kleine Mädchen in Bilk sexuelle Absichten.

Über eine Serie von Angriffen auf kleine Mädchen verhandelt das Landgericht ab dem 16. März. Angeklagt ist ein 25-Jähriger wegen dreier Fälle, in denen er Kinder zwischen neun und elf Jahren Anfang 2019 in Friedrichstadt und Bilk attackiert, in zwei Fällen auch verletzt haben soll. Die Vorwürfe lauten auf sexuellen Missbrauch von Kindern, in zwei Fällen sei es beim Versuch geblieben.

Nach der Festnahme soll der Tatverdächtige jede sexuelle Absicht bestritten haben. Er habe die Kinder angesprochen, um mit ihnen zu reden, sie vielleicht zu einem Eis einzuladen. Diese Darstellung steht aber in krassem Widerspruch zu Erkenntnissen der Polizei. Demnach habe er im Januar 2019 an der Kronprinzenstraße ein zehnjähriges Mädchen im Hausflur abgepasst, es in ein Gespräch verwickelt und sich und das Kind teilweise entblößt. Abgelassen hat der Täter von dem Mädchen erst, als zufällig eine Nachbarin dazukam.

Zwei Monate später soll der 25-Jährige an der Elisabethstraße einer Elfjährigen in ihr Wohnhaus gefolgt sein und dort versucht haben, sie in den Keller zu zerren. Das scheiterte an der erheblichen Gegenwehr des Kindes, es wurde jedoch an Knie und Kopf verletzt. Weitere acht Wochen danach gab es einen Angriff auf eine Schülerin an der Scheurenstraße. Dort klingelte ein Unbekannter an der Wohnung einer Neunjährigen und gab an, er sei ein Freund der Mutter und wolle ein Paket abholen. Als das arglose Mädchen den Mann hereinließ und nach dem Paket suchte, soll der Angeklagte es sexuell bedrängt haben. Als das Kind lauthals schrie, wurde es vom Täter gewürgt. Weil die Neunjährige trotzdem weiter um Hilfe rief, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete.