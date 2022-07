Gewalt in Düsseldorf : 25-Jähriger nach Messerattacke in der Altstadt in Lebensgefahr

Vor diesem Lokal an der Bolkerstraße in Düsseldorfer Altstadt ereignete sich in der Nacht zu Sonntag die Messerattacke. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Nach einem Streit in einer Bar an der Bolkerstraße ist ein junger Mann mit einem Messer angegriffen worden. Polizisten versorgten den Schwerverletzten und setzten mehrere Verdächtige fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

In der Nacht zu Sonntag hat sich in der Düsseldorfer Altstadt erneut eine schwere Gewalttat ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 25-Jähriger gegen 4 Uhr morgens in einer Bar an der Bolkerstraße nach einer Messerattacke fast verblutet. Polizisten einer Hundertschaft waren laut Sprecher André Hartwich zuerst vor Ort und versorgten den Mann mit Verbandsmaterial aus einem Erste-Hilfe-Kit, das die Einsatzkräfte eigentlich dabei haben, um sich im Notfall selbst versorgen zu können. „Das hat dem Mann vermutlich das Leben gerettet.“ Noch ist allerdings offen, ob das Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr ist.

Der Tat vorausgegangen war nach Informationen unserer Redaktion ein Streit in der Bar Isla de Cuba an der Bolkerstraße. Nach der Messerattacke kam es zu großen Tumulten. Die Kräfte der in der Altstadt eingesetzten Hundertschaft setzten viele Tatverdächtige fest, zum Teil auch nach Verfolgungsjagden außerhalb der Bar, da sich einige Besucher fluchtartig entfernt hätten. „Die Überprüfung der Personen läuft“, sagte Hartwich am Sonntagmorgen. Ob der Täter bereits gefasst ist, ist noch unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Immer wieder kommt es in der Altstadt zu Messerattacken. Am vergangenen Wochenende wurde zudem ein 18-Jähriger in der U-Bahn schwer verletzt. Besonders schwere Angriffe mit Stichwaffen in der Altstadt hatte es zuletzt Karneval gegeben. Am Sonntag hatte ein 17-Jähriger drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 22 Jahren mit einer Stichwaffe verletzt, zum Teil erlitten die Opfer lebensgefährliche Wunden. An Rosenmontag war dann zudem ein 18-Jähriger niedergestochen worden.

Zuvor war es im Oktober zu schweren Taten gekommen. Ein 17-Jähriger aus Essen war jüngst zu zwei Jahren Jugendhaft auf Bewährung verurteilt worden, weil er an der Hunsrückenstraße ein minderjähriges Opfer mit einer Mini-Machete lebensgefährlich verletzt hatte. Der Täter darf Düsseldorf zudem zwei Jahre lang nicht betreten. Eine Woche vorher war am Burgplatz ein 19-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert worden, der einige Tage später seinen schweren Verletzungen erlag. Diese Taten aus dem Herbst gaben letztlich mit den Ausschlag dafür, dass kurz vor Weihnachten eine Waffenverbotszone eingeführt wurde.

Die Polizei hat seit dem bislang nach eigenen Angaben mehr als 3000 Kontrollen durchgeführt und rund 100 verbotene Waffen sichergestellt und vernichtet. Die Hälfte dieser Waffen wäre auch außerhalb der Verbotszone als illegal eingestuft worden. Bei der anderen Hälfte handelte es sich um gefährliche Gegenstände, hauptsächlich um Messer mit kürzeren Klingen, deren Besitz und Mitnahme eigentlich erlaubt ist, allerdings jetzt nicht mehr in der Altstadt.