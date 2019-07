Düsseldorf-Bilanz des Hilfswerks : 245.000 Euro für Brot für die Welt

Düsseldorf Das Hilfswerk hat seine Jahresbilanz veröffentlicht. Aus Düsseldorf kamen 14 Prozent mehr Spenden. Der Superintendent der Evangelischen Kirche lobte die Düsseldorfer.

Das Hilfswerk Brot für die Welt hat seine Jahresbilanz vorgestellt. Demnach spendeten die Düsseldorfer im Jahr 2018 insgesamt 245.000 Euro an die Organisation. 2017 waren es 215.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung von knapp 14 Prozent.

Pfarrer Heinrich Fucks, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf, sagte, er freue sich sehr, dass Brot für die Welt in Düsseldorf einen so guten Namen habe. Die 245.000 Euro Spenden seien zweierlei – sie brächten den dringenden Wunsch vieler Düsseldorfer zum Ausdruck, dass die Lebensverhältnisse aller Menschen weltweit besser werden müssen und sollen. Sie zeigten dazu das Vertrauen der Spender in die Arbeit von Brot für die Welt. Er danke den Spenderinnen und Spendern herzlich.