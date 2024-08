Arbeiten beginnen in den kommenden Tagen 240 kranke oder abgestorbene Bäume werden gefällt

An folgenden Standorten werden ebenfalls Bäume gefällt: fünf Bäume im Volksgarten, drei im Nordpark und an der Bolkerstraße, fünf beim Südfriedhof, vier im Elbroichpark und drei im Schlosspark Mickeln. Zwei Bäume werden jeweils im Südpark, am Friedhof Unterrath, an der Kaiserswerther Straße und am Grevenbroicher Weg gefällt. Ein Baum ist im Lantz‘scher Park, an der Schirmerstraße, an der Adlerstraße, an der Römerstraße, an der Duisburger Straße, an der Rennbahnstraße und an der Lenaustraße betroffen.