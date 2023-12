240 Fundsachen am Dienstag unter dem Hammer Von der Motorsäge bis zu AirPods: Was Düsseldorf alles versteigert

Alles außer Fahrrädern und Tieren: Bei der Fundsachenversteigerung des städtischen Ordnungsamtes an diesem Dienstag kommen 240 Fundsachen unter den Hammer. Die Bandbreite der angebotenen Gegenstände ist riesig. Es geht um private Dinge, die Menschen vergessen oder verloren haben, aber auch um Diebesgut oder um Gegenstände, die von Behörden beschlagnahmt wurden. Die Auktion startet um 9 Uhr in den Räumen des Fundbüros an der Erkrather Straße 1-3.