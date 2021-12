Todesfall in Düsseldorf : 24-Jähriger starb nach Polizeieinsatz nicht an Verletzungen

24-Jähriger starb nach Polizeieinsatz nicht an Verletzungen

Todesfall in Düsseldorf

Nach einem Polizeieinsatz in Düsseldorf starb ein 24-Jähriger. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Ein 24-Jähriger, der am Montag nach einem Polizeieinsatz in Düsseldorf starb, hatte keine tödlichen Verletzungen. Ob er Drogen genommen hatte, ist noch unklar.

Weiterhin ist nicht klar, woran ein 24-Jähriger am Montag nach einem Polizeieinsatz in Düsseldorf gestorben ist. Die Obduktion hat bislang ergeben, dass er keine Verletzungen hatte, die den Tod verursacht haben könnten. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Duisburger Polizei hervor. Letztere hatte aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen.

Der 24-Jährige war am Montagmorgen nach Informationen der Polizei in Bilk in einen Streit verwickelt. Weil der Mann erheblichen Widerstand gegen die Polizisten leistete und sich „psychisch auffällig“ verhalten habe, hätten die Beamten ihn zur Wache mitnehmen wollen. Auf dem Weg dorthin habe er jedoch das Bewusstsein verloren, musste reanimiert werden und starb wenig später im Krankenhaus.