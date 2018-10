Düsseldorf: 24-Jähriger soll Prostituierte getötet haben

24-Jähriger bestreitet Mordversuch an Prostituierter

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ein arbeitsloser Düsseldorfer hat vor Gericht gestanden, mit einem Messer auf eine Prostituierte eingestochen zu haben. Er habe die Frau aber nicht töten oder schwer verletzen wollen, sagte er beim Prozessauftakt.

nur versucht, aus ihrer Wohnung zu kommen, behauptete der 24-Jährige am Donnerstag. Der Mann ist am Landgericht wegen versuchten Mordes angeklagt.

Laut Anklage hatte er die 58-Jährige im April in deren Wohnung ins Badezimmer gelockt, von hinten mit einem Messer angegriffen und ihr zweimal in den Hals und einmal ins Gesicht gestochen. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als heimtückischen Mordversuch.

Kurz darauf hatte sich der Deutsche auf einer Polizeiwache gestellt. Beamte fanden die Frau in einer Wohnung in Bahnhofsnähe verletzt, aber nicht in Lebensgefahr.