Verhandlung vor dem Landgericht Düsseldorf : Bruder soll 14-jährige Schwester vergewaltigt haben

Düsseldorf Im Keller eines Hochhauses in Düsseldorf Hassels soll ein 24-jähriger Mann seine zehn Jahre jüngere Schwester vergewaltigt haben. Im Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf sprach der Angeklagte nun von einer „Kurzschlusshandlung“.

Weil er seiner kleinen Schwester angeblich ein Geschenk machen wollte zu ihrem 14. Geburtstag hat ein 24-Jähriger die Schülerin frühmorgens in den Keller eines Hochhauses in Hassels gelockt – und sich dort unter Drohungen an ihr vergangen. Die Vergewaltigung der eigenen Schwester hat er am Mittwoch vorm Landgericht zugegeben. Bestritten hat er aber, die Gewalttat zudem gefilmt zu haben. Die 14-Jährige hatte das aber der Polizei später geschildert. Der Bruder habe ihr erklärt, er könne Geld bekommen für die Aufnahmen und würde ihr davon „etwas abgeben“.